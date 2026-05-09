Sáb, 09 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado09/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SEGURANÇA JURÍDICA

Alexandre de Moraes suspende aplicação da lei da dosimetria até julgamento do STF

Medida foi determinada no âmbito do processo que acompanha o cumprimento de pena de uma das condenadas pelo 8 de janeiro.

Reportar Erro
Ministro do STF Alexandre de MoraesMinistro do STF Alexandre de Moraes - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a aplicação da lei da dosimetria, que reduz penas dos condenados pelo 8 de janeiro, até que o plenário da Corte julgue ações que questionam a norma. Segundo o ministro, a suspensão se dá por "segurança jurídica".

A medida foi determinada no âmbito do processo que acompanha o cumprimento de pena de uma das condenadas pelo 8 de janeiro.

A defesa da mulher, uma advogada do interior de São Paulo que foi sentenciada a 16 anos de prisão, acionou o gabinete de Moraes pedindo a aplicação imediata da lei da dosimetria em seu favor.

Ao analisar os pedidos, Moraes lembrou que a Associação Brasileira de Imprensa e a Federação Rede-PSOL contestaram a validade da lei da dosimetria no STF.
 

Leia também

• Moraes quer manifestação de Planalto e Congresso sobre dosimetria

• Moraes vai relatar ações que pedem suspensão da Lei da Dosimetria

• Condenados do 8 de Janeiro ameaçam reagir se governo Lula judicializar lei da dosimetria



Nesta sexta (9), o ministro pediu que a presidência da República, o Congresso Nacional, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre o caso.

Segundo o ministro, o fato de a lei da dosimetria ter sido questionada é um "fato processual novo e relevante", que pode influencia no julgamento dos pedidos realizados pela defesa da sentenciada.

A lei da dosimetria foi promulgada nesta sexta-feira, após o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao texto aprovado por parlamentares no final do ano passado.

No início da semana, Moraes cegou a negar um pedido da defesa da cabelereira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como "Débora do batom", para reduzir sua pena com base na norma, por entender que a mesma ainda não poderia ser aplicada, vez que ainda não havia sido promulgada.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter