NATUREZA Sob a lua e com tranquilidade na Praia de Piedade, tartaruga marinha é flagrada em desovamento Registro aconteceu na noite desta quarta-feira (28), pouco antes das 19h; ambientalista detalha fases do processo

Uma tartarunha marinha foi flagrada desovando (pondo ovos) na areia da Praia de Piedade, situada no município do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite desta quarta-feira (28), pouco antes das 19h.

O animal foi visto em uma área de tranquilidade, iluminada apenas pela luz da lua, nas proximidades do Hospital da Aeronáutica do Recife (HARF).

Ambientalista e chefe de Núcleo da Secretaria de Meio Ambiente do Jaboatão dos Guararapes, Adriano Artoni (@o_mareante) detalhou as fases do processo e classificou a localidade como "um berçário". Ele também é integrante do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas (Tamar) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

"Ontem teve desova, hoje teve mais essa. De janeiro até agora, Jaboatão (dos Guararapes) conta com uma média de 23 ninhos. Ali é um berçário. Hoje mesmo já houve solturas. As tartarugas levam de 30 a 45 minutos para colocar os ovos, que podem ser entre 80 e 200, e os filhotes nascem entre 45 e 60 dias. Depois, em até 15 dias, elas retornam para desovar de novo", afirma.

Como agir

Ao encontrar um animal marinho em processo de desova ou em óbito, a recomendação é de não se aproximar e acionar meios de proteção ao animal. Um desses caminhos pode ser através de Adriano Artoni, pelo perfil do Instagram ou através do telefone (81) 99477-8889, que também funciona como WhatsApp.

