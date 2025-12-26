Sex, 26 de Dezembro

CALOR

Sob alerta de calor, Rio de Janeiro registra quase mil atendimentos médicos em 48 horas

Entre os principais sintomas relatados nos atendimentos estavam queixas como tontura, fraqueza e desmaios

Rio de Janeiro registra quase mil atendimentos médicos em 48 horas - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Nos dias 23 e 24 de dezembro, o Rio de Janeiro registrou 973 atendimentos possivelmente relacionados ao calor no município, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. O balanço foi registrado após a cidade atingir o nível 3 do Protocolo de Calor, de uma escala de cinco níveis, às 15h50 da véspera de Natal.

Entre os principais sintomas relatados nos atendimentos estavam queixas como tontura, fraqueza e desmaios, que são sinais comuns do estresse térmico.

"Queimaduras solares também tiveram aumento comparado com a média em dias de nível calor 1 - quando o município mantém sua rotina normal e não tem previsão de altos índices de temperatura", disse a SMS-Rio.

Calor permanece
Segundo previsões do Alerta Rio, para esta sexta-feira, 26, a máxima estimada é de 40ºC.

Já no sábado, 27, a temperatura pode oscilar dos 21ºC aos 39ºC; e no domingo, 28, a previsão é de que a máxima suba para 41ºC.

Diante desse cenário, as autoridades reforçam algumas orientações de segurança, como aumento da ingestão de água, consumo de alimentos leves e uso de roupas mais frescas.

O consumo de bebidas alcoólicas também é contraindicado pela secretaria, assim como a exposição direta ao sol das 10 horas às 16 horas.


 

