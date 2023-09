Sob céu nublado, desfile de 7 de Setembro movimenta bairro da Imbiribeira

A- A+

O tradicional desfile cívico de 7 de Setembro movimenta a Zona Sul do Recife, na manhã desta quinta-feira (7). A edição deste ano comemora os 201 anos da Independência do Brasil, que aconteceu em 1822.

Diversas autoridades devem comparecer ao evento e serão abrigadas em um palanque montado em frente à Universidade Salgado Oliveira (Universo), pela revista da tropa sendo realizado pelo comandante militar do Nordeste (CMNE), o general do Exército Kleber Nunes.

Mesmo com a chuva que cai no começo da manhã, milhares de pessoas chegaram à Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, para acompanhar o festejo.



A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, chegou por volta das 7h40 e participa do desfile em carro aberto.



O desfile dos alunos está previsto para começar às 8h30, que vai reunir cerca de 1.300 estudantes da rede estadual e outras entidades. Depois dele, há o desfile dos militares.

