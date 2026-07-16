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padroeira Sob chuva e fé, devotos celebram os 330 anos da Festa de Nossa Senhora do Carmo no Recife Festa que celebra a padroeira da capital pernambucana reúne fiéis na Basílica do Carmo em uma programação que começou às 4h e segue até a noite desta quinta-feira (16)

Sob chuva e devoção, centenas de fiéis ocuparam a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, na manhã desta quinta-feira (16).

Na data em que se celebra a padroeira da cidade, a área central da capital recebe uma programação dedicada à fé. As missas na basílica começaram às 4h da manhã de hoje e se somaram às quase 100 eucaristias realizadas durante os 10 dias da 330ª Festa do Carmo.

Rilma e Alcir vão juntos à Basílica celebrar a data | Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco

O clima na basílica centenária era de gratidão e reflexão. O público presente acompanhou as missas entoando canções e portando seus escapulários. No claustro do Convento do Carmo, a energia era a mesma. A merendeira Rilma Cândida de Melo beijava a imagem de Nossa Senhora pregada nas paredes do santuário.

“Ai, meu filho, devoção, amor, paz, agradecimento. Sou devota dela desde criança. Amo Nossa Senhora do Carmo. Só tenho a agradecer. Nós, todo ano, devemos agradecer nossas vitórias conquistadas”, conta Rilma.

Rilma, que começou a frequentar a Basílica do Carmo influenciada pela mãe, passou o costume para as filhas e o marido.

“Minhas filhas também vêm todo ano, mas elas vêm à tarde. Nós somos gratos à Virgem, à Virgem do Carmelo”, diz a fiel. “Paz pra gente, paz pro mundo, saúde para todos nós, né? Que o ano que vem nós estejamos aqui outra vez, se Deus quiser”, finaliza.

Eudenice é devota desde criança e passa os ensinamentos para a família | Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco

A recepcionista Eudenice Barbosa também segue os passos da mãe na devoção. Ela faz questão de dizer que não é apenas na data de hoje que pisa os pés na basílica.

“Toda vez que eu venho ao centro da cidade, sempre dou uma paradinha para agradecer, agradecer as bênçãos que recebo diariamente dela, porque é através de Maria, pela intercessão dela, que eu recebo a bênção para mim, pra minha família, para meus amigos e para meu trabalho”, explica.

Para agradecer, como diz, ela compareceu logo cedo à celebração. “Agradecer a intercessão de Nossa Senhora pelos benefícios que recebemos diariamente por Vossa Mão. Recebemos esses benefícios pela intercessão que ela faz por nós, por nossa família. Ela intercede a Deus por nós e de Deus recebemos todas as graças”, revela, emocionada.

Frei Caio explica o significado da data e a mensagem que podemos tirar da celebração | Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco

Frei Caio

Os festejos se intensificam nessa culminância da celebração. As sucessivas missas abrem alas para a tradicional procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas ruas do Centro do Recife. O frei Caio conta que a data representa muito para a Ordem Carmelita.

“Para nós, carmelitas, é motivo de grande alegria celebrar o dia 16 de julho, porque nós celebramos a nossa mãe, irmã e mestra e também padroeira da nossa cidade e do nosso estado. Então, é nessa alegria de celebrar a Virgem do Carmo, ela que nos dá essa esperança da firmeza em seu filho Jesus Cristo, que nós celebramos esse dia. Celebrar Nossa Senhora do Carmo é retomar os passos dos nossos pais inspiradores, trazendo o carisma da Virgem Maria, essa esperança de continuar”, reflete o religioso.

Inclusive, entre uma derrota na Copa do Mundo e uma eleição presidencial, a mensagem da festa se torna fonte de equilíbrio. Frei Caio acredita no poder da esperança.

“Acredito que a mensagem que nós celebramos durante todo esse ano e durante a Festa do Carmo é, de fato, recordar a esperança que Nossa Senhora nos dá em Jesus Cristo. É também recordar que aquilo que nós procuramos viver deve se basear na palavra de Deus, assim como Nossa Senhora guiou a sua vida pela palavra de Deus. Essa seria a mensagem principal”, conta o frei.

Alessandra Vieira e seus caldeirões de sopa | Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco

Mãe Oxum

Há 22 anos, para pagar uma promessa, Alessandra Vieira serve sopa no Pátio do Carmo, em frente à Basílica, para pessoas em situação de vulnerabilidade. Só nesta manhã, foram 250 copos doados, sempre na data santa.

Além da promessa que atravessa décadas, o vestido rodado amarelo, característico das religiões de matriz afro-brasileira, também chama atenção. “Faço parte do Centro Espírita de Pai Ricardo de Oxum, lá de Olinda”, revela. Ela também explica que Nossa Senhora do Carmo é sincretizada com Oxum, orixá associada às águas doces, à maternidade e à prosperidade.

Em contato direto com a população em situação de rua, Vieira afirma se sentir comovida a cada ano. Ela conta que a troca com as pessoas é o principal motivador.

“Alguns até conhecem nossa religião, então sempre falam ‘axé, axé’. Isso é muito bom, né? Ser retribuída com isso. Choro porque é uma emoção. Por eles me esperarem, dizerem ‘mais um ano ela tá aqui’. Então é só gratidão. Apesar de que hoje também existe o preconceito sobre a nossa religião, eu sigo firme, com meu pé no chão, descalça, e mostrando que a nossa fé, a nossa crença, é primeiramente Deus, os orixás e os grandes espíritos de luz”, disse, emocionada.

Basílica de Nossa Senhora do Carmo, construída no século 18 | Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

Confira a programação nesta quinta (16):

- Missas na basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h;

- Missas no Claustro do Convento: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 e 15h30;

- 8h: Missa Festiva na Basílica, cantada por diversos coros do Recife;

- 10h: Missa Solene na Basílica, cantada pelo Coral do Carmo do Recife;

- 15h: Show de Flávio Pio;

- 16h30: Missa Solene Campal e procissão;

- 19h30: Show de Padre Damião Silva.

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