Sob forte comoção, família e amigos se despedem de Asafe Teófilo dos Santos, de 5 anos

Sob forte dor e comoção, foi enterrado no fim da tarde desta quinta-feira (4), o corpo do menino Asafe Teófilo dos Santos, de 5 anos de idade. Ele morreu após ser atropelado na noite dessa quarta-feira (4) no condomínio em que morava, em Jaboatão dos Guararapes.

Em meio a lágrimas e emoção, família e amigos se despediram da criança no Cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife. O pai, policial militar, e a mãe da criança receberam o amparo e condolências dos presentes. Uma mulher passou mal durante o sepultamento, tendo um princípio de desmaio.

Muitos policiais militares acompanharam a cerimônia e um helicóptero da Polícia Militar de Pernambuco prestou homenagem à criança, jogando pétalas de flores no momento do sepultamento. Também marcando a despedida da criança, um culto ecumênico está previsto para a noite desta quinta-feira no condomínio onde a família reside, em Jaboatão dos Guararapes.

