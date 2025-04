A- A+

Longas filas de fiéis se formaram do lado de fora da Basílica de São Pedro nesta quarta-feira (23). Muitos esperaram até oito horas para dar seu último adeus ao Papa Francisco.

Enrico Molinari, 84 anos, vestindo um terno para a ocasião, pegou um trem cedo de sua casa nos arredores de Roma e depois um ônibus para se despedir do Pontífice.



— Sabemos que sua alma não está mais aqui. Mas eu quero prestar homenagem à sua pessoa — disse ele.

Nadia Panno, 60 anos, dirigiu cerca de 112 quilômetros para se despedir do Papa:

— Era o mínimo que eu poderia fazer para vir aqui e agradecer.



Outros viajaram de outros países para testemunhar a cerimônia. Entre eles estavam Delta Canela e Marian Manalo, ambas com 63 anos e das Filipinas.

— As Filipinas estavam muito próximas de seu coração. Com o Papa Francisco, sempre nos sentíamos amados — disse Delta.

O velório foi aberto ao público às 6h, no horário de Brasília (11h no horário local). Os fiéis poderão prestar homenagens ao papa nos seguintes horários:

Quarta-feira (23): das 11h à 0h local (6h às 19h no horário de Brasília);

Quinta-feira (24): das 7h à 0h local (1h às 19h no horário de Brasília);

Sexta-feira (25): das 7h às 19h locais (1h às 14h no horário de Brasília).



Fechamento do caixão

Na sexta, às 20h locais (15h de Brasília), na Basílica de São Pedro, será a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco. O rito – conforme previsto no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 66-81) – será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana.

Exéquias e sepultamento

No sábado, 26 de abril, às 10h locais (5h de Brasília), será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiali (novenário), os nove dias de luto e orações em honra ao Pontífice falecido. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.

Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias.



Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

Diversos chefes de Estado e de governo já anunciaram oficialmente sua presença para prestar homenagem ao Pontífice falecido.

