Sob o nome de Leão XIV, Robert Francis Prevost se torna 1º papa norte-americano e peruano

Robert Francis Prevost, de 69 anos, tornou-se nesta quinta-feira (8) o sucessor do papa Francisco e o primeiro pontífice norte-americano e peruano da história, escolhendo o nome de Leão XIV.

O 267º pontífice da Igreja Católica nasceu em Chicago em 1955, mas também possui nacionalidade peruana, país onde atuou como missionário e como arcebispo emérito de Chiclayo.

"Permitam-me também uma palavra, uma saudação (...) de modo particular à minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé", destacou ele da sacada da basílica de São Pedro no Vaticano em suas primeiras declarações.