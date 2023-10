A- A+

Guerra Sob pressão após culpar militares e a Inteligência pelo ataque do Hamas, Netanyahu se desculpa Premier israelense disse não ter recebido, antes da tragédia do dia 7 de outubro, avaliações do perigo representado pelo grupo terrorista

As divisões e a confusão entre os principais líderes de Israel vieram à tona abertamente neste domingo, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu culpou o establishment militar e de segurança pelos fracassos que levaram ao ataque-surpresa do Hamas ao país em 7 de outubro — mesmo enquanto as forças israelenses estão ampliando as operações por terra em Gaza.

Os comentários de Netanyahu na rede social X (antigo Twitter) geraram uma resposta furiosa, inclusive de dentro de seu próprio Gabinete de Guerra. A postagem foi excluída e o premier israelense pediu desculpas em uma nova postagem, dizendo: “Eu estava errado”.

Entre os primeiros a criticar os comentários de Netanyahu estava Benny Gantz, ex-ministro da Defesa e chefe militar centrista que, em prol da unidade nacional, deixou as fileiras da oposição parlamentar para se juntar ao Gabinete de Guerra de emergência de Netanyahu nos dias seguintes ao massacre de 7 de outubro. Pelo menos 1.400 pessoas foram mortas nos ataques do Hamas, o dia mais mortal para Israel nos seus 75 anos de História, e mais de 220 pessoas foram levadas reféns para Gaza.

Embora muitos altos funcionários, incluindo chefes militares e de segurança e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, tenham aceitado alguma responsabilidade pelo fato de Israel ter sido apanhado tão desprevenido, Netanyahu recusou-se a fazê-lo. Ele disse diversas vezes, mais recentemente numa entrevista coletiva no sábado à noite, que depois da guerra seriam feitas perguntas difíceis a todos, incluindo ele próprio. Netanyahu esteve no poder durante 14 dos últimos 16 anos.

Pesquisa indica queda de confiança em políticos

A recusa de Netanyahu em aceitar publicamente a culpa abalou ainda mais a confiança na sua liderança, que tinha caído mesmo antes da guerra, em parte devido aos seus esforços para promover uma reforma judicial que provocou enormes protestos a nível nacional. As pesquisas de opinião realizadas desde 7 de outubro indicaram uma confiança esmagadora do público nos militares e uma queda vertiginosa na fé nos funcionários do governo.

A entrevista coletiva de sábado foi uma tentativa do governo de mostrar unidade: Netanyahu, Gallant e Gantz apareceram lado a lado, e o primeiro-ministro respondeu às perguntas dos repórteres pela primeira vez desde 7 de outubro.

Muitas das perguntas centraram-se na responsabilidade pelo ataque do Hamas. Horas depois, Netanyahu tentou desviar a culpa de si mesmo, direcionando-a, em vez disso, para o sistema de segurança — e especificamente para os chefes da Inteligência militar e para a agência de segurança interna, Shin Bet.

“Sob nenhuma circunstância e em nenhum momento o primeiro-ministro Netanyahu foi avisado sobre as intenções de guerra por parte do Hamas”, dizia seu post no X. “Pelo contrário, a avaliação de todo o escalão de segurança, incluindo o chefe da Inteligência militar e o chefe do Shin Bet, foi que o Hamas foi dissuadido [de conduzir ataques a Israel] e procurava um acordo.” E acrescentou: “Esta foi a avaliação apresentada repetidamente ao primeiro-ministro e ao Gabinete por todo o escalão de segurança e pela comunidade de Inteligência, inclusive até ao início da guerra.”

"Ultrapassou a linha-vermelha"

Gantz respondeu com uma postagem contundente expressando seu total apoio aos militares e ao Shin Bet, que está desempenhando um papel fundamental na guerra, e instando Netanyahu a retratar-se de sua declaração.

“Quando estamos em guerra, liderança significa demonstrar responsabilidade, decidir fazer as coisas certas e fortalecer as forças para que sejam capazes de cumprir o que lhes exigimos”, escreveu Gantz.

O líder centrista da oposição, Yair Lapid, disse que Netanyahu “ultrapassou a linha vermelha” e que "enquanto os soldados e comandantes estão lutando valentemente contra o Hamas e o Hezbollah, ele está tentando culpá-los, em vez de apoiá-los".

Já a líder do Partido Trabalhista, Merav Michaeli, escreveu que "enquanto nossos filhos estão comendo ração de guerra na Faixa de Gaza...Netanyahu fica em seu escritório, com charutos e champanhe, e culpa os comandantes do Exército pelo desastre do Simchat Torá".

Outro ex-chefe militar, Gabi Ashkenazi, disse a Netanyahu para remover o seu post, acrescentando: “Estamos em guerra”.

Após a reação negativa, a postagem de Netanyahu foi removida. Em uma nova postagem no final da manhã deste domingo, mostrando um nível incomum de contrição, ele escreveu: “Eu estava errado. As coisas que eu disse após a entrevista coletiva não deveriam ter sido ditas e peço desculpas por isso.”

Expressando o seu apoio aos chefes dos ramos de segurança, ao chefe do Estado-Maior militar e aos comandantes e soldados no terreno, acrescentou: “Juntos venceremos”.

Veja também

Guerra Apelos para permitir entrada de ajuda humanitária em Gaza se multiplicam