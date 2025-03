Sob pressão por resultado, Padilha anuncia mais de 2 mil vagas nos Mais Médicos

A- A+

Em sua segunda semana como ministro da Saúde, Alexandre Padilha anunciou nesta segunda feira a ampliação do programa Mais Médicos, criado por ele em sua primeira passagem pela pasta. Serão mais 2.279 contratações para o programa em 2025.

O ministro herdou a pasta com a pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por entrega de resultados e fazer da Saúde uma das vitrines de sua terceira gestão.

O edital é focado para áreas de difícil acesso. Ao todo, serão 1.296 municípios com vagas imediatas e 3.475 que poderão manifestar interesse para ampliar o número de profissionais.

A região da Amazônia Legal terá 709 cidades contempladas, além de 15 Distritos Sanitários de Saúde Indígena.

Padilha afirmou que a ampliação do programa está relacionado com a sua prioridade de reduzir o tempo de espera para o atendimento especializado no país, uma das cobranças do presidente Lula para a área da Saúde. Com o novo edital, serão mais de 28 mil médicos espalhados pelo país.

— A presença do médico bem informado, qualificado, aumenta a capacidade de resolver os problemas de saúde na atenção primária, resolvendo cerca de 80% dos problemas de saúde de uma comunidade, de uma população — afirmou, completando: — Várias evidências mostram que a presença do Mais Médico reduziu o encaminhamento para atenção especializada, reduziu custo hospitalar e tratou melhor as pessoas.

