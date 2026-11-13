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religião Sob um sol escaldante, papa reencontra no Peru sua querida Chiclayo A última visita de um papa ao Peru foi a de Francisco, em 2018

O papa Leão XIV reencontrou nesta sexta-feira (13) as multidões de Chiclayo, cidade peruana da qual foi bispo, em suas ruas, em seus templos e em uma missa realizada sob um calor sufocante, que colocou à prova a resistência dos fiéis e a sua própria.

O sumo pontífice, submetido a uma cirurgia em meados de outubro para tratar um câncer no pulmão, afirmou durante a missa multitudinária que está "superando" seus problemas de saúde, no oitavo dia de uma intensa viagem pela América do Sul.

À tarde, durante um encontro com estudantes, o papa questionou o fato de os avanços científicos serem um "privilégio para milionários que pretendem a imortalidade", enquanto há "povos inteiros que sofrem com a miséria e a opressão".

Após percorrer o Uruguai e a Argentina, o sumo pontífice, nascido nos Estados Unidos, chegou na quarta-feira ao Peru, país do qual também tem nacionalidade e onde viveu por quase duas décadas.

A última visita de um papa ao Peru foi a de Francisco, em 2018.

"Obrigado pelo carinho, pelo apoio e pelas orações, em particular pela minha saúde que, neste momento de provação (...), com a ajuda de Deus, estou superando", declarou o papa de 71 anos durante a missa, sendo seguido por uma explosão de aplausos.

César Arroyo, um devoto de 65 anos, caminhou 10 quilômetros para participar da missa, empurrando um carrinho com a estátua de Cristo. "Estamos pedindo que ele se recupere", disse à AFP, referindo-se à saúde do pontífice. "Talvez ele não tenha nascido" no Peru, "mas carrega esse coração chiclayano".

O sol castigava os fiéis, que suavam durante a enorme cerimônia realizada nos pampas de Pimentel, uma extensa área árida próxima ao Pacífico, a cerca de 13 quilômetros de Chiclayo.

"Que alegria voltar a Chiclayo!", disse o líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, sem demonstrar ser afetado pelo calor sob suas longas vestes.

Algumas pessoas erguiam seus bebês, que receberam a bênção de Leão XIV do papamóvel enquanto ele percorria a área onde estava o público, em meio a estrondosas aclamações.

Elmer Pérez, um devoto de 45 anos, foi ao local com esse objetivo. "Tenho um bebê com deficiência. Ele não me escuta, e isso é algo que nos emociona", comentou.

"Golpe de calor"

Segundo o Vaticano, cerca de um milhão de pessoas se concentraram nas ruas por onde passou o papamóvel na chegada de Leão XIV a Chiclayo, enquanto aproximadamente 500 mil compareceram à missa.

Os militares distribuíam garrafas de água e os bombeiros lançavam jatos para hidratar a multidão, sob uma temperatura que se aproximava dos 30°C.

Teresa Guevara Ramos, uma professora de 49 anos, chegou com suas duas filhas. "Sabemos que o sol aqui em Pimentel é forte e precisávamos ter alguma proteção", disse, cobrindo-se com um pedaço de papelão.

A AFP viu várias pessoas sendo atendidas pelos serviços de emergência, entre elas duas que foram transportadas em macas.

Depois de uma viagem de dez horas desde o norte de Lima, Christian, de 43 anos, e sua família chegaram na véspera. Eles tiveram que ir embora antes mesmo da homilia do papa porque sua tia sofreu um "golpe de calor".

Dom Robert

Em seu primeiro discurso após sua eleição, no ano passado, como líder da Igreja Católica, Leão XIV saudou sua "querida diocese de Chiclayo", onde era conhecido como Robert Prevost.

"Dom Robert", como os fiéis continuam a chamá-lo, deixou a lembrança de um bispo próximo das pessoas.

"Podemos dizer que ele foi até o último canto da diocese de Chiclayo, que não tem uma geografia nada fácil", afirma Jorge Villegas, vigário-geral daquela diocese, que o conheceu de perto.

Pahola Rojas, uma secretária de 40 anos, lembra dele como um sacerdote acessível. "Era possível encontrá-lo na rua, como qualquer um de nós, passeando, cumprimentando as pessoas e conversando", conta. "Ele transmitia muita confiança" e tinha "muito carisma".

Além da missa nos pampas de Pimentel, Leão XIV também se reuniu com o clero e fez uma visita privada à capela de São Óscar Romero, em um dos bairros mais modestos de Chiclayo, que ele ajudou a construir.

O papa permanecerá no Peru até segunda-feira, país que recentemente chamou de "minha pátria". No domingo, enfrentará uma exigente prova física: estará em quatro cidades, incluindo Cusco, nos Andes, a 3.400 metros de altitude.

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