México Sobe para 11 o número de mortos em desabamento de igreja no México Treze pessoas continuaram internadas, entre elas um menor em cuidados intensivos, do total de 62 que estavam no templo católico

O número de mortos no desabamento de uma igreja em Ciudad Madero, México, aumentou nesta segunda-feira (2) para 11, informou o prefeito da cidade, Adrián Oseguera, no local da tragédia, ocorrida ontem.

Treze pessoas continuaram internadas, entre elas um menor em cuidados intensivos, do total de 62 que estavam no templo católico, cujo teto desabou durante um batizado coletivo.

Os trabalhos de resgate foram suspensos, depois que os socorristas funcionaram o local com o auxílio de cães treinados. Após essa vistoria, a Justiça do Estado de Tamaulipas autorizou que operários com máquinas pesadas iniciassem a remoção dos escombros, auxiliados por bombeiros, militares, policiais e funcionários da Defesa Civil.

Embora as causas do acidente ainda não tenham sido determinadas, as autoridades acreditam em falha estrutural.

Localizada na costa do Golfo do México, Ciudad Madero tem cerca de 205 mil habitantes e é um município próspero devido à presença de instalações da estatal do petróleo Pemex.

