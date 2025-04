A- A+

desabamento Sobe para 124 o número de mortos na tragédia em casa noturna na República Dominicana O diretor do Centro de Operações de Emergência estima que ainda terão de 24 a 36 horas de trabalho restante

O número de mortos no desabamento do teto da popular casa noturna Jet Set, em Santo Domingo, subiu para 124, de acordo com um novo relatório divulgado nesta quarta-feira (9) pelos serviços de emergência.

"O número de mortes subiu para 124. Mantemos o mesmo número de transferências (para hospitais) que relatamos ontem às 15h (12h no horário de Brasília), de 155", disse Juan Manuel Méndez, diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), à imprensa.

"Ainda temos de 24 a 36 horas de trabalho restantes", estimou.

Veja também