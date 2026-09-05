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Tragédia Sobe para 13 o número de mortos em naufrágio no Chipre do Norte Cerca de 267 pessoas, entre passageiros e tripulantes, estavam a bordo do Filojet, um catamarã do tipo "quebra-mar", no último domingo (30)

O número de mortos no naufrágio de uma balsa na costa do Chipre do Norte subiu para 13, após a descoberta de outro corpo neste sábado (5), informaram as autoridades locais.

"Com a descoberta de um novo corpo, o número de pessoas que morreram no acidente aumentou para 13, enquanto o de desaparecidos é agora de 15", declarou Ünal Üstel, primeiro-ministro da autoproclamada República Turca do Chipre do Norte (RTCN), uma entidade reconhecida apenas por Ancara.

Cerca de 267 pessoas, entre passageiros e tripulantes, estavam a bordo do Filojet, um catamarã do tipo "quebra-mar", no último domingo (30), quando naufragou. Destas, 239 foram resgatadas.

A embarcação deveria ligar Kyrenia/Girne, na costa norte de Chipre, ao porto turco de Tasucu, no sul.

A RTCN autoproclamou sua independência em 1983, nove anos depois de o exército turco ter invadido o norte da ilha de Chipre, após um golpe de Estado nacionalista cipriota apoiado pela Grécia.

Este território abrange cerca de um terço da ilha.

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