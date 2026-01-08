Sobe para 13 o número de mortos nos ataques israelenses em Gaza

A- A+

Ataques israelenses na Faixa de Gaza provocaram a morte de 13 pessoas nesta quinta-feira (8), entre elas cinco crianças, informou a Defesa Civil do território palestino em um dos dias mais violentos desde o cessar-fogo acordado em outubro.

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, havia mencionado anteriormente que o número de mortos era de nove pessoas, incluindo cinco crianças.

Quatro pessoas, incluindo três crianças, morreram quando um drone atingiu uma tenda de campanha em um campo de refugiados no sul de Gaza, e um adulto morreu atingido por disparos.

No norte do território, uma menina de 11 anos morreu perto do campo de refugiados de Jabaliya, afirmou Bassal. Ele acrescentou que uma pessoa morreu em um ataque contra uma escola.

Em outro ataque no centro da Faixa de Gaza, um adulto e uma criança morreram, acrescentou o porta-voz.

Ao término do dia, quatro pessoas morreram em um ataque aéreo contra una residência no leste de Gaza.

"O número de mortos subiu para 13 como resultado dos ataques israelenses na Franja de Gaza desde a manhã de hoje", disse Bassal.

Consultado pela AFP, o Exército israelense afirmou que estava verificando os relatos e também assinalou que um projétil foi lançado "da área da Cidade de Gaza em direção ao Estado de Israel", mas caiu dentro do território palestino.

"Pouco depois, as forças [militares israelenses] atacaram com precisão o ponto de lançamento", disseram as Forças Armadas.

A frágil trégua em Gaza, em vigor desde 10 de outubro, interrompeu em grande medida os combates entre as forças israelenses e o grupo islamista palestino Hamas, mas ambas as partes denunciam violações frequentes do cessar-fogo.

As forças israelenses mataram pelo menos 425 palestinos em Gaza desde a entrada em vigor do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

O Exército israelense, por sua vez, assegura que milicianos mataram três soldados no mesmo período.

