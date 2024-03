Sobe para 133 o número de mortos no ataque em Moscou

A- A+

Pelo menos 133 pessoas morreram no ataque de sexta-feira (22) a uma sala de concertos em Moscou, reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico, indicado neste sábado (23) pelas autoridades russas em um novo relatório.

“O número de pessoas mortas no ataque terrorista na sala de concertos Crocus City Hall aumentou para 133. As operações de busca continuam”, disse o Comitê de Investigação Russo em comunicado no Telegram.

O número anterior era de 115 mortos no ataque armado ocorrido na periferia da capital.

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) declarou neste sábado (23) que quatro dos seus combatentes cometeram na sexta-feira o ataque a uma sala de concertos nos arredores de Moscou, que causou mais de 130 mortes.

“O ataque foi realizado por quatro combatentes do EI, armados com captações, uma pistola, facas e bombas incendiárias”, afirmou a organização jihadista em uma das suas contas no Telegram, acrescentando que o ataque se enquadra no contexto “da guerra” com “ os países que lutam contra a Islã".

