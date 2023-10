Sobe para 135 total de cidades atingidas por chuvas em Santa Catarina

A- A+

Santa Catarina tem, nesta terça-feira (10), 135 municípios com ocorrências em virtude das chuvas fortes que atingem o estado. Ontem, eram 132. A informação é da Defesa Civil estadual.O balanço mostra, também, que 82 cidades decretaram situação de emergência no estado em razão do mau tempo. Duas mortes foram confirmadas em decorrência das cheias dos rios: uma na cidade de Rio do Oeste e a outra em Palmeira.

De acordo com Defesa Civil estadual, o tempo em Santa Catarina segue firme com predomínio de sol na maior parte do estado, por influência de um sistema de alta pressão.

Porém, na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e no litoral norte, a variação de nuvens pode provocar chuva fraca e chuviscos isolados e passageiros. Apesar da melhora no tempo nessa segunda-feira (9), a previsão meteorológica aponta que, no fim da manhã desta quarta-feira (11), o tempo mudará em Santa Catarina, com o retorno de chuvas, raios, fortes rajadas de vento e granizo, sobretudo, na divisa com o Rio Grande do Sul.

O risco é classificado de moderado a alto para ocorrências associadas a temporais e chuva intensa como alagamentos, deslizamentos, por conta dos volumes de chuva, além de enxurradas, destelhamentos, quedas de árvores e galhos. Por isso, as operações da Defesa Civil seguem mobilizadas.

O governador de Santa Catarina, Jorge Mello, disse que “o aviso com bastante antecedência ajudou a salvar vidas e salvar o patrimônio. Foi um trabalho grandioso dos bombeiros, da polícia, da Defesa Civil, de todas as forças de segurança para ajudar a socorrer essas pessoas. Agora, é acolher essas famílias em casa de parentes e abrigos. Depois que baixar as águas vamos arregaçar as mangas para recuperar pontes e espaços públicos”, acentuou.

Assistência

O governo do estado distribuiu 39.968 itens de assistência humanitária e as equipes permanecem em campo nas regiões afetadas.

O Comando Militar do Sul, do Exército, deflagrou a Operação Ânimo Forte. Visa reforçar as operações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Os militares e pessoal especializado se deslocaram à região de Blumenau (SC) para prestar assistência à população. Estão sendo empregadas viaturas como blindados anfíbios, embarcações e aviões para, por exemplo, fazer o transporte de telhas fornecidas pela Defesa Civil e para remoção de pessoas que estão em zonas de risco.

Alertas por SMS e Whatsapp

A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco para que se inscrevam nos serviços de alerta, enviando um SMS com o Código de Endereçamento Postal (CEP) do local onde moram ou outro local de interesse para o número 40199.

Não há limite de locais cadastrados e o serviço é gratuito. A partir da previsão de desastre, a população receberá um aviso contendo informações de risco e orientações.

E para receber alertas de desastres por WhatsApp, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional orienta que é necessário se cadastrar pelo telefone (61) 2034-4611 e, em seguida, interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando uma mensagem como um simples "Oi".

Após essa primeira interação, o usuário poderá compartilhar sua localização ou escolher qualquer outra do seu interesse e, dessa forma, receber as mensagens encaminhadas pelos órgãos de Defesa Civil.

E, em caso de emergência, as pessoas devem ligar para os números da Defesa Civil (199); Corpo de Bombeiros (193); o Polícia Militar catarinense (190) para pedir socorro.

