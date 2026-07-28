Ter, 28 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tragédia

Sobe para 14 número de mortos por incêndio na Andaluzia, na Espanha

Incêndio florestal que devastou a aldeia de Bédar, na província de Almería, que conta com uma importante população estrangeira, foi o mais mortal no país em mais de duas décadas

Reportar Erro
Um carro destruído por um incêndio florestal é fotografado na estrada entre Casavieja e Mirajes, Espanha, em 28 de julho de 2026Um carro destruído por um incêndio florestal é fotografado na estrada entre Casavieja e Mirajes, Espanha, em 28 de julho de 2026 - Foto: Oscar Del Pozo/AFP

Uma mulher que foi ferida no incêndio florestal na Andaluzia, no sul da Espanha, no começo de junho, morreu, informou, nesta terça-feira (28), o hospital onde ela foi atendida, elevando para 14 o número de mortos pelas chamas.

Uma mulher morreu no Hospital Universitário Virgen del Rocío, em Sevlha, onde foi tratada desde que sofreu graves ferimentos no incêndio, disse à AFP uma porta-voz do centro médico, sem dar detalhes.

Veículos de imprensa espanhóis destacaram que ela tinha permanência em uma unidade de terapia intensiva com queimaduras em 70% do corpo.

O incêndio florestal que devastou a aldeia de Bédar, na província de Almería, que conta com uma importante população estrangeira, foi o mais mortal em Espanha em mais de duas décadas.

Leia também

• Espanha suspende ordem de evacuação por incêndios em 13 localidades de Madri e Ávila

• Bombeiros avançam na luta contra incêndios florestais na Espanha

• Espanha e França enfrentam dias cruciais para conter incêndios antes de nova onda de calor

Das primeiras 13 vítimas fatais, 12 eram estrangeiras. Não foi informado de imediato a nacionalidade da nova vítima.

O incêndio, provocado pela queda de um cabo elétrico sobre uma rodovia, devastou cerca de 7.000 hectares de terreno.

As chamas, atiçadas por ventos fortes, devastaram florestas e matagais transformados em barril de pólvora nas temperaturas do verão, extremamente altas.

Novos incêndios florestais impactaram a Espanha nos últimos dias, devastando dezenas de milhares de hectares no oeste de Madri, embora até agora não tenham sido registradas vítimas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter