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Tragédia Sobe para 14 número de mortos por incêndio na Andaluzia, na Espanha Incêndio florestal que devastou a aldeia de Bédar, na província de Almería, que conta com uma importante população estrangeira, foi o mais mortal no país em mais de duas décadas

Uma mulher que foi ferida no incêndio florestal na Andaluzia, no sul da Espanha, no começo de junho, morreu, informou, nesta terça-feira (28), o hospital onde ela foi atendida, elevando para 14 o número de mortos pelas chamas.

Uma mulher morreu no Hospital Universitário Virgen del Rocío, em Sevlha, onde foi tratada desde que sofreu graves ferimentos no incêndio, disse à AFP uma porta-voz do centro médico, sem dar detalhes.

Veículos de imprensa espanhóis destacaram que ela tinha permanência em uma unidade de terapia intensiva com queimaduras em 70% do corpo.

O incêndio florestal que devastou a aldeia de Bédar, na província de Almería, que conta com uma importante população estrangeira, foi o mais mortal em Espanha em mais de duas décadas.

Das primeiras 13 vítimas fatais, 12 eram estrangeiras. Não foi informado de imediato a nacionalidade da nova vítima.

O incêndio, provocado pela queda de um cabo elétrico sobre uma rodovia, devastou cerca de 7.000 hectares de terreno.

As chamas, atiçadas por ventos fortes, devastaram florestas e matagais transformados em barril de pólvora nas temperaturas do verão, extremamente altas.

Novos incêndios florestais impactaram a Espanha nos últimos dias, devastando dezenas de milhares de hectares no oeste de Madri, embora até agora não tenham sido registradas vítimas.

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