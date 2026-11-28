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Vítimas Sobe para 14 o número de mortos em embarcação encontrada perto das Canárias Mais de 80 migrantes foram resgatados e levados ao porto de La Restinga

Pelo menos 14 migrantes morreram em uma embarcação localizada nesta sexta-feira perto das Ilhas Canárias, segundo um novo balanço divulgado neste sábado (28), um dia antes das eleições gerais na Espanha, cuja campanha foi marcada por intensos debates sobre a questão migratória.

"Na noite passada, foi confirmado que 14 migrantes morreram na embarcação que chegou a El Hierro", informou o ministro espanhol da Política Territorial, Ángel Víctor Torres, em sua conta no X, expressando seu "pesar" pelo ocorrido.

"Eles não embarcam em uma balsa ou canoa por diversão: fazem isso por desespero", acrescentou, referindo-se à situação dos migrantes.

Agentes dos serviços de segurança e de saúde desembarcaram os corpos das vítimas no porto de La Restinga, na ilha de El Hierro, na noite de sexta-feira, conforme constatou um repórter da AFP.

Em seu último balanço de sexta-feira, o serviço de Salvamento Marítimo da Espanha havia estimado entre "oito e dez" o número de mortos encontrados na embarcação precária, localizada logo no início do dia, a cerca de 70 quilômetros a sudoeste de El Hierro.

Além dos que morreram, a embarcação transportava outros 84 migrantes, incluindo um menor de idade, que foram resgatados e levados posteriormente ao porto de La Restinga.

Seis pessoas, que estavam em estado grave, foram transferidas na sexta-feira para receber "atendimento médico urgente", informou na ocasião o Salvamento Marítimo.

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