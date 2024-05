Sobe para 14 o número de mortos em queda de outdoor ilegal na Índia; mais de 70 foram feridos

A- A+

Já chegou a 14 o número de mortos na queda de um outdoor em Mumbai, na Índia, que foi atingida por uma forte tempestade nesta segunda-feira. Outras 74 pessoas ficaram feridas no trágico acidente na capital financeira da Índia. Segundo as autoridades locais, a estrutura era ilegal.

O enorme outdoor, com 36 metros de altura, estava localizado sobre um prédio de poucos andares ao lado do mencionado posto de gasolina no bairro de Ghatkopar.

Segundo informou o veículo de comunicação local Mumbai News, o ministro-chefe de Maharashtra, Eknath Shinde, assegurou que "resgatar as pessoas é a prioridade" e que "o governo cuidará do tratamento dos feridos". "Serão entregues cinco lakh rupias (aproximadamente US$ 5.987) às famílias daqueles que perderam a vida. Ordenei às autoridades competentes que controlem todos esses outdoors em Mumbai", escreveu nas redes sociais.

O comissário municipal Bhushan Gagrani disse que a estrutura não tinha autorização da Corporação Municipal da Grande Mumbai (BMC) para ser erguida.

"O local onde ocorreu o incidente possui quatro outdoors instalados no terreno da ferrovia, sendo que um deles desabou (...) Ferrovias permitiram a montagem do tapume" disse Gagrani ao jornal indiano.

Segundo a BMC, a estrutura que colapsou tinha cerca de 36 metros de altura. O máximo permitido para outdoors é de 12 metros.

"Eu estava lá quando um grande outdoor caiu. Todos os carros, bicicletas e pessoas que estavam lá ficaram presos. Ajudamos as pessoas a sair e de alguma forma conseguir escapar" disse Swapnil Khupte, que testemunhou o acidente, à agência de notícias ANI.

Fortes chuvas e tempestades de poeira foram relatadas em Mumbai na quinta-feira, arrancando árvores e causando breves cortes de energia e interrupções no tráfego de trens.

Segundo a imprensa local, os voos foram suspensos no aeroporto internacional de Mumbai e pelo menos 15 aviões foram desviados.

