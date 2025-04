Sobe para 16 o número de mortos em dois naufrágios entre Grécia e Turquia

A- A+

Pelo menos 16 migrantes, incluindo três menores, morreram afogados nesta quinta-feira (3) em dois naufrágios no Mar Egeu, que separa a Grécia e a Turquia, um na costa ocidental turca e o outro na ilha grega de Lesbos.

Na Turquia, a Guarda Costeira foi alertada pouco antes das 3h30 GMT (00h30 em Brasília) sobre o naufrágio de um barco inflacionado, que causou pelo menos nove mortes nas águas do distrito turco de Ayvacik (noroeste), cujas praias ficam a menos de 10 km de Lesbos.

“Os corpos de nove migrantes irregulares foram recuperados”, enquanto outros 25 foram resgatados com vida, informou a Guarda Costeira turca, especificando que as buscas continuam na área do naufrágio.

Nenhuma informação adicional foi divulgada sobre a identidade dos sobreviventes.



Perto da costa turca, em Lesbos, uma das ilhas gregas no Mar Egeu, um naufrágio semelhante também ocorreu na manhã desta quinta-feira, deixando sete mortos, incluindo três menores, três mulheres e um homem.

Os 23 sobreviventes, cidadãos afegãos e sírios, foram transferidos para o centro de recepção de migrantes em Lesbos.

“O barco deles foi inundado e começou a afundar”, disse um porta-voz da Guarda Costeira grega à AFP, destacando que a busca por possíveis sobreviventes continua.

Os naufrágios são comuns durante essas viagens perigosas entre a costa turca e as ilhas gregas próximas, como Samos e Lesbos, pontos de entrada para a União Europeia.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), quase 400 migrantes desapareceram ou foram recuperados mortos no Mar Mediterrâneo em 2025.

