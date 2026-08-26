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Sobe para 160 o número de mortos por deslizamentos na divisa entre o Nepal e o Tibete

De acordo com autoridades, centenas de pessoas continuam desaparecidas

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Deslizamento no Nepal e no Tibete deixa rastro de destruiçãoDeslizamento no Nepal e no Tibete deixa rastro de destruição - Foto: PRAKASH MATHEMA / AFP

A polícia do Nepal informou, nesta quarta-feira (26), que havia recuperado 157 corpos após uma enchente devastadora atingir a região da fronteira com o Tibete, o que eleva o número total de mortos para pelo menos 160, com centenas de desaparecidos.

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A polícia divulgou uma atualização operacional detalhando os 157 óbitos. Anteriormente, a mídia estatal chinesa havia relatado "baixas significativas" decorrentes de um deslizamento de terra em um ponto estratégico na fronteira com o Tibete, informando a morte de três pessoas e o desaparecimento de outras 265.

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