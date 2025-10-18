A- A+

AGRESTE DE PERNAMBUCO Sobe para 17 o número de mortos em acidente de ônibus na BR-423, em Pernambuco Os corpos foram distribuídos entre o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru e do Recife

Uma força-tarefa foi designada para atender as vítimas do acidente que envolveu um ônibus de turismo na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco.

Em coletiva de imprensa, a Secretaria de Defesa Social atualizou o número de mortos: 17 vítimas. Dessas, 10 foram identificadas.

A identificação é realizada por perícia necropapiloscópica, coletando impressões digitais e confrontando-as com prontuários de identificação civil do estado de origem.

Os corpos foram distribuídos entre o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru e do Recife. Posteriormente, por questões logísticas, todos serão concentrados no Recife para a liberação às famílias.





*Texto em atualização

