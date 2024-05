A- A+

eua Sobe para 19 o número de mortos em tornados nos EUA Tornados devastaram uma região conhecida como as Grandes Planícies do sul do país

O número de vítimas de tornados e outras marcas registradas durante o fim de semana no sul dos Estados Unidos aumentou para pelo menos 19 mortos, informaram as autoridades nesta segunda-feira (27), à medida que o mau tempo avança em direção ao leste do país.

Desde sábado (25), os tornados devastaram uma região conhecida como as Grandes Planícies do sul do país, começando no norte do Texas e seguindo para leste, passando por Arkansas e Oklahoma. Muitas construções e infraestruturas foram destruídas no caminho.

O mau tempo avançou em direção à costa do oceano Atlântico. Grandes tempestades e possíveis tornados isolados são esperados na tarde desta segunda-feira (27) na região dos Grandes Lagos, no sudeste do país, de acordo com o último relatório do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS).

Centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia depois que as tempestades atingiram grande parte das Grandes Planícies. Só no sábado, o NWS contornou 25 tornados.

Já na tarde de domingo, vários tornados atingiram a zona rural do oeste de Kentucky, de acordo com o NWS. Por conta disso, “árvores caíram em muitas estradas, impossibilitando o deslocamento” pela região.

Uma pessoa morreu em Louisville, segundo o prefeito. Outra morreu depois que uma árvore caiu em sua casa, disse o condado de Mercer em comunicado enviado à AFP.

Imagens impressionantes de caçadores de tornados na região mostram como esses redemoinhos que caem do céu lançam fragmentos de telhados pelas ares e causam curtos-circuitos, gerando faíscas em cabos elétricos.

Os esforços dos serviços de resgate e emergência continuam na região.

Devido às tempestades na região, em Indiana o início da famosa corrida da IndyCar foi adiado por quatro horas no domingo e o público foi instalado a deixar as arquibancadas e procurar abrigo.

