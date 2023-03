A- A+

áfrica Sobe para 190 número de mortos no Malawi por ciclone Freddy País sofre com chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terra

O ciclone Freddy, que atingiu o sul da África pela segunda vez, deixou pelo menos 190 mortos no Malawi, onde chuvas torrenciais provocaram inundações e deslizamentos de terra, de acordo com um novo relatório do governo divulgado nesta terça-feira (14).

"O número de mortos passou de 99 (...) para 190, com 584 feridos e 37 desaparecidos", informa a agência de gestão de desastres, em um comunicado.

