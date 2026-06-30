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Internacional Sobe para 1.943 número de mortos por terremotos na Venezuela O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, informou ainda, no boletim oficial, que há 15.866 pessoas afetadas pelos terremotos de 24 de junho

Pelo menos 1.943 pessoas morreram e 10.571 ficaram feridas nos dois terremotos de 24 de junho na Venezuela, segundo um novo balanço oficial divulgado nesta terça-feira (30).

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, informou ainda, no boletim oficial, que há 15.866 pessoas afetadas pelos terremotos de 24 de junho.

"Até o dia de hoje, contabilizamos 1.943 pessoas falecidas. Temos um número de feridos que chega a 10.571", afirmou Rodríguez. O balanço anterior, divulgado na segunda-feira, registrava 1.719 mortos.

Na região mais atingida pelos terremotos, no estado de La Guaira, um total de 6.461 pessoas havia sido resgatado até esta terça-feira. O caso mais recente foi o de uma criança de dois anos, retirada dos escombros durante a madrugada, anunciou Rodríguez.

O número de pessoas resgatadas com vida diminui drasticamente com o passar dos dias.

De um total inicial de 2.407 resgatados em La Guaira no primeiro dia, o número caiu para 345 no quarto dia, quatro no quinto dia e apenas uma pessoa neste sexto dia, terça-feira.

Segundo os cálculos oficiais, no dia dos terremotos havia cerca de 30 mil pessoas nesse estado costeiro, entre as localidades de Catia La Mar e Caraballeda. Dessas, entre 13.400 e 13.500 conseguiram sair "por conta própria ou com a ajuda de amigos e familiares".

"Podemos chegar a um total de 19.861 pessoas salvas em La Guaira", declarou Rodríguez.

O governo evita se referir ao número de desaparecidos, mas, de acordo com os dados apresentados nesta terça-feira, há uma diferença de entre 7 mil e 10 mil pessoas que não aparecem nem entre aquelas que sobreviveram em La Guaira nem entre os mortos oficialmente registrados pelos terremotos.

As Nações Unidas estimam que pode haver até 50 mil desaparecidos.

Até o momento, foram instalados 14 abrigos em La Guaira e outros 55 em Caracas e em outros estados afetados, segundo o boletim oficial.

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