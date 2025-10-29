Qua, 29 de Outubro

BALANÇO

Sobe para 20 o número de mortos no Haiti pelo furacão Melissa

De acordo com o diretor-geral da Proteção Civil, Emmanuel Pierre, as buscas pelos desaparecidos continuam

Inundações provocadas pelo furacão Melissa deixa dezenas de mortos no Haiti - Foto: Yamil Lage/AFP

O número de mortos pelas inundações causadas pelo furacão Melissa no Haiti subiu para 20, incluindo dez crianças, segundo as autoridades da Proteção Civil, que continuam as buscas por pelo menos dez pessoas desaparecidas.

O rio La Digue transbordou, arrastando diversas casas na cidade litorânea de Petit-Goâve, no sul do país, conforme relatos de moradores.

De acordo com o diretor-geral da Proteção Civil, Emmanuel Pierre, as buscas pelos desaparecidos continuam.


 

