MÉXICO

Sobe para 21 balanço de mortos por explosão de caminhão de gás no México

De acordo com o mais recente balanço oficial, 27 pessoas permanecem hospitalizadas

Bombeiros mexicanos guardam a área onde um caminhão de gás explodiu na Cidade do México em 10 de setembro de 2025. Bombeiros mexicanos guardam a área onde um caminhão de gás explodiu na Cidade do México em 10 de setembro de 2025.  - Foto: Valentina Alpide / AFP

O balanço de mortos devido à explosão de um caminhão carregado de gás na Cidade do México na semana passada subiu para 21 pessoas, com a morte de mais duas vítimas, informou nesta quinta-feira (18) a Prefeitura.

A capital mexicana foi abalada na semana passada pela poderosa explosão do veículo que transportava quase 50.000 litros de gás enquanto circulava pelo distrito de Iztapalapa, no leste da metrópole.

De acordo com o mais recente balanço oficial, 27 pessoas permanecem hospitalizadas, enquanto 36 já receberam alta.

Segundo as investigações do Ministério Público local, é provável que o acidente tenha ocorrido porque o veículo pesado transitava em alta velocidade.

As investigações também determinaram que o tanque do caminhão apresentou uma ruptura após colidir com um objeto sólido, o que permitiu o vazamento do gás e sua ignição.

A prefeita Clara Brugada declarou que seu governo buscará regulamentar o trânsito de veículos com combustíveis na cidade, que tem 9,2 milhões de habitantes, para evitar novas tragédias.

