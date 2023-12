Sobe para 22 número de alpinistas mortos em erupção de vulcão na Indonésia

A- A+

O número de mortos após o vulcão Monte Marapi entrar em erupção, neste domingo, subiu após mais nove corpos serem encontrados nesta terça-feira. A erupção lançou uma coluna de cinzas com três quilômetros de altura, e ligou alertas para evacuação urgente de montanhistas que estavam nos arredores do vulcão.

Com a descoberta dos nove corpos, as buscas pelos desaparecidos chegou ao final.

Segundo Hendra Gunawan, chefe do Centro de Vulcanologia e Geologia da Indonésia, Marapi permaneceu no terceiro nível mais alto de quatro níveis de alerta desde 2011, um nível que indica atividade vulcânica acima do normal e proíbe escaladores ou aldeões num raio de 3 quilômetros.

— Isso significa que não deveria haver escalada até o pico. Escaladores só eram permitidos abaixo da zona de perigo, mas às vezes muitos deles quebraram as regras para cumprir sua satisfação de subir mais — afirmou.

Segundo agentes do país, cerca de 75 alpinistas começaram a subir a montanha de quase 2.900 metros no sábado e ficaram presos. Oito dos resgatados no domingo foram levados às pressas para hospitais com queimaduras e um também teve um membro quebrado, disse Hari Agustian, funcionário da Agência de Busca e Resgate local em Padang, capital da província de Sumatra Ocidental.

Todos os alpinistas tinham-se registado em dois postos de comando ou online através da agência de conservação de Sumatra Ocidental antes de escalarem, disse Agustian. É possível que outros tenham iniciado a subida por estradas não oficiais, segundo ele.

A Indonésia está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, uma área onde as placas continentais se encontram, gerando atividade vulcânica e sísmica significativa.

O país tem quase 130 vulcões ativos. Em maio, o vulcão mais ativo do país, Merapi, na ilha de Java, expeliu lava a mais de dois quilómetros da sua cratera.

