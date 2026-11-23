Tragédia
Sobe para 24 o número de mortos em incêndio em fábrica na Indonésia
"Foram recuperados 24 corpos", declarou à imprensa Moehamad Probandono Bobby Danuardi, integrante das equipes de resgate
Bombeiros combatem um incêndio em uma fábrica de doces na Regência de Serang, província de Banten, na madrugada de 22 de novembro de 2026 - Foto: Mohammad Hashemi Rafsanjani/AFP
Pelo menos 24 pessoas morreram no incêndio que destruiu uma fábrica de doces situada a oeste da capital da Indonésia, Jacarta, anunciou nesta segunda-feira (23) uma autoridade da polícia local, elevando o balanço anterior de três mortos e 34 desaparecidos.
"Foram recuperados 24 corpos", declarou à imprensa Moehamad Probandono Bobby Danuardi, integrante das equipes de resgate.
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O incêndio começou na tarde de sábado (21) nesta fábrica da empresa de doces PT Fonua Agung Mulia, situada a cerca de 50 quilômetros de Jacarta, no distrito de Serang.