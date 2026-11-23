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Tragédia Sobe para 24 o número de mortos em incêndio em fábrica na Indonésia "Foram recuperados 24 corpos", declarou à imprensa Moehamad Probandono Bobby Danuardi, integrante das equipes de resgate

Pelo menos 24 pessoas morreram no incêndio que destruiu uma fábrica de doces situada a oeste da capital da Indonésia, Jacarta, anunciou nesta segunda-feira (23) uma autoridade da polícia local, elevando o balanço anterior de três mortos e 34 desaparecidos.

"Foram recuperados 24 corpos", declarou à imprensa Moehamad Probandono Bobby Danuardi, integrante das equipes de resgate.

O incêndio começou na tarde de sábado (21) nesta fábrica da empresa de doces PT Fonua Agung Mulia, situada a cerca de 50 quilômetros de Jacarta, no distrito de Serang.

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