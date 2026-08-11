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Colômbia

Sobe para 240 o número de mortos por terremoto na Colômbia

Terremoto de magnitude 7,4 atingiu a cidade de Chocó e região na segunda-feira (10), deixando um rastro de destruição e mortes

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O terremoto de magnitude 7,4 ocorrido na segunda-feira.O terremoto de magnitude 7,4 ocorrido na segunda-feira. - Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

O forte terremoto que atingiu o oeste da Colômbia deixou um saldo de pelo menos 240 mortos e mais de 1.000 feridos, segundo a contagem das últimas cifras divulgadas pelas autoridades locais nesta terça-feira (11).

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O terremoto de magnitude 7,4 ocorrido na segunda-feira deixou destruição e mortes em Chocó, onde foi localizado o epicentro, e em departamentos vizinhos, como Valle del Cauca, Risaralda, Caldas e Antioquia, totalizando 240 mortos, de acordo com os dados das autoridades locais reunidos pela AFP.

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