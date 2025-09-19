A- A+

México Sobe para 25 o número de mortos em explosão de caminhão-tanque no México Capital mexicana foi abalada na semana passada pela forte explosão do veículo que transportava quase 50.000 litros de gás

O número de mortos na explosão de um caminhão-tanque na Cidade do México na semana passada subiu para 25, com a morte de mais quatro, informou a Prefeitura nesta sexta-feira (19).

A capital mexicana foi abalada na semana passada pela forte explosão do veículo que transportava quase 50.000 litros de gás enquanto trafegava pelo distrito de Iztapalapa, na zona leste da cidade.

De acordo com o relatório oficial mais recente, 21 pessoas permanecem hospitalizadas, enquanto 38 já receberam alta.

Segundo o Ministério Público local, o acidente provavelmente ocorreu porque o veículo pesado estava em excesso de velocidade.

A investigação também determinou que o tanque do caminhão se rompeu após colidir com um objeto sólido, causando o vazamento do gás e a ignição.

A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, afirmou que sua administração buscará regulamentar o tráfego de veículos que levam combustível nesta cidade de 9,2 milhões de habitantes para evitar novas tragédias.

