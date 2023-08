Sobe para 28 o número de mortos por explosão na República Dominicana

A- A+

O número de mortos pela explosão registrada em uma área comercial do sul da República Dominicana aumentou para 28 após a morte na noite de quinta-feira de um homem internado em um hospital local, informaram as autoridades dominicanas nesta sexta-feira (18).

"O Ministério de Saúde Pública reportou o falecimento de uma pessoa", do sexo masculino, que estava sob cuidados intensivos, "resultado das queimaduras de terceiro grau que tinha no corpo", informou o boletim do Centro de Operações de Emergência (COE).

A forte explosão aconteceu na segunda-feira à tarde em San Cristóbal, a 24 km da capital dominicana Santo Domingo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Segundo informações da imprensa, o homem morto na quinta-feira no hospital regional Juan Pablo Pina de San Cristóbal havia entrado com queimaduras em 98% do corpo. Ele ainda não foi identificado.

O COE apontou que 12 dos 58 feridos pela explosão ainda estão em centros de saúde, três deles sob cuidados intensivos e cinco na unidade para atenção de queimaduras.

Desde segunda-feira, ao redor de 500 funcionários foram enviados aos esforços de emergência.

O subdiretor do COE, Julián García, disse, nesta sexta-feira, a jornalistas que os trabalhos de busca continuam no local da tragédia, com o uso de cães, por isso que ele não descarta que o número de vítimas fatais possa subir.

"Até que não se levantem todos os escombros, as buscas não param", manifestou García.

A explosão teve uma onda expansiva de 500 metros e os incêndios derivados da mesma destruíram quatro edifícios e afetaram outros nove.

San Cristóbal é a quarta província mais populosa da República Dominicana, com 688.828 dos 10,7 milhões de habitantes do país.

