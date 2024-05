Sobe para 311 o número de mortos em inundações no Afeganistão

Cheias súbitas na província de Baglan, no nordeste do Afeganistão, deixaram 311 mortos, segundo um balanço provisório comunicado à AFP pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA) neste sábado (11).

Pouco antes, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) havia contabilizado mais de 200 mortes nestas inundações catastróficas ocorridas na sexta-feira.