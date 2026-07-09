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Internacional

Sobe para 3.889 número de mortos pelo duplo terremoto na Venezuela

O desastre atingiu especialmente o estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram afetados, dos quais 190 sofreram colapso total

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Sobe para 3.889 número de mortos pelo duplo terremoto na VenezuelaSobe para 3.889 número de mortos pelo duplo terremoto na Venezuela - Foto: Miguel Medina / AFP

O número de mortos em decorrência do duplo terremoto que atingiu a Venezuela há duas semanas subiu para pelo menos 3.889, enquanto o número de feridos permaneceu em quase 17 mil, segundo um boletim oficial do governo divulgado nesta quinta-feira (9).

Os fortes terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5, ocorridos em 24 de junho, deixaram ainda 17.907 pessoas desabrigadas, de acordo com o relatório divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, na plataforma Telegram.

O desastre atingiu especialmente o estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram afetados, dos quais 190 sofreram colapso total.

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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu na quarta-feira a liberação de recursos venezuelanos bloqueados no exterior, enquanto a Organização das Nações Unidas (ONU) tenta arrecadar quase 300 milhões de dólares (R$ 1,54 bilhão) para ajudar na recuperação do país.

A Venezuela e o Fundo Monetário Internacional (FMI) negociam como desbloquear, o mais rapidamente possível, os ativos financeiros do país para enfrentar as consequências dos terremotos, segundo a porta-voz do organismo, Julie Kozack.

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