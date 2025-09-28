A- A+

EUA Sobe para 4 o número de mortos em ataque à igreja mórmon nos EUA

Pelo menos quatro pessoas morreram neste domingo (28) depois que um homem armado abriu fogo durante uma celebração religiosa em uma igreja mórmon de Michigan, no norte dos Estados Unidos, segundo o novo balanço anunciado pela polícia.

O chefe policial de Grand Blanc, William Renye, disse em coletiva de imprensa que conseguiu recuperar "mais um par de corpos" durante uma busca em andamento entre os escombros da igreja incendiada. “Isso eleva o total de vítimas para quatro”, acrescentou.

O New York Times informou que o culto da igreja mórmon de Grand Blanc, um subúrbio de Flint, no estado do Michigan, começou às 10h e o tiroteio foi reportado às autoridades pouco antes das 11h.

