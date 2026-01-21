Qua, 21 de Janeiro

ACIDENTE FERROVIÁRIO

Sobe para 43 o número de mortos em catástrofe ferroviária no sul da Espanha

Equipe de médicos legistas já identificaram completamente 41 vítimas

Foto: Jorge Guerrero / AFP

Um novo corpo foi encontrado nesta quarta-feira (21) no local do acidente ferroviário perto de Adamuz, na região espanhola da Andaluzia, elevando o número de mortos para 43, informou o centro de dados CID.

A equipe de médicos legistas também "identificou completamente 41 vítimas", o que representa "praticamente" todos os falecidos, afirmou o CID em um comunicado três dias após a tragédia, que permanece sem explicação.

