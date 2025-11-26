Qua, 26 de Novembro

China

Sobe para 44 o número de mortos em incêndio em Hong Kong

Centenas continuam desaparecidas

Incêndio em prédios residenciais na China

O balanço de mortos pelo enorme incêndio que devasta um imenso complexo residencial em Hong Kong subiu para 44, informou na manhã desta quinta-feira (27, datal local) o departamento de bombeiros da cidade.

Centenas de pessoas continuam desaparecidas após o pior desastre registrado em várias décadas na cidade, indicou um porta-voz do departamento em uma coletiva de imprensa.

