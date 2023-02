A- A+

Terremoto Sobe para 5.434 número de mortos em terremoto na Turquia Segundo autoridades da Turquia e da Síria, foram registrados no total 7.146 mortos em conjunto

Pelo menos 5.434 pessoas morreram na Turquia por causa do terremoto registrado no sudeste do país, segundo o último balanço divulgado nesta terça-feira (7) pela Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD).

Na Síria, foram notificados até o momento 1.712 mortos, elevando o total de óbitos provocados pelo terremoto nos dois países a 7.146.

Veja também

Reino Unido Homem é declarado culpado de negligência por deixar filha obesa morrer no Reino Unido