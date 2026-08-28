Tragédia
Sobe para 579 o número de mortos em deslizamentos de terra no Nepal
Mais de 1900 pessoas estão desaparecidas
Militares do Exército nepalês carregam corpos de vítimas fatais durante operações de resgate após enchentes repentinas no acampamento de Trishuli, no distrito de Nuwakot, Nepal, em 28 de agosto de 2026 - Foto: Prabin Ranabhat/AFP
O devastador deslizamento de terra que atingiu o norte do Nepal na quarta-feira (26), perto da fronteira com a China, deixou pelo menos 579 mortos, anunciou nesta sexta-feira (28) a autoridade de gestão de emergências do Nepal em uma atualização do balanço.
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As autoridades chinesas, por sua vez, relataram cinco mortes na região autônoma do Tibete, o que eleva para 584 o número provisório de mortos no desastre, que também teria deixado mais de 1.900 desaparecidos.