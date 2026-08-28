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Tragédia Sobe para 579 o número de mortos em deslizamentos de terra no Nepal Mais de 1900 pessoas estão desaparecidas

O devastador deslizamento de terra que atingiu o norte do Nepal na quarta-feira (26), perto da fronteira com a China, deixou pelo menos 579 mortos, anunciou nesta sexta-feira (28) a autoridade de gestão de emergências do Nepal em uma atualização do balanço.

As autoridades chinesas, por sua vez, relataram cinco mortes na região autônoma do Tibete, o que eleva para 584 o número provisório de mortos no desastre, que também teria deixado mais de 1.900 desaparecidos.

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