A- A+

tragédia Sobe para 58 número de mortos em chuvas e deslizamentos na Índia Cientistas afirmam que a mudança climática aumenta frequência e gravidade das inundações e deslizamentos de terra no país

Ao menos 58 pessoas morreram, nove delas em um templo hindu, e dezenas estão desaparecidas após fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra na Índia, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (14).

Durante vários dias, as chuvas torrenciais provocaram inundações que arrastaram veículos, destruíram edifícios e pontes nos estados de Uttarakhand e de Himachal Pradesh, na região do Himalaia, no norte da Índia.

Em Himachal Pradesh, a localidade mais afetada pelas enchentes, pelo menos 50 pessoas morreram nas últimas 24 horas, de acordo o chefe do Executivo local, Sukhvinder Singh Sukhu.

Nove delas, no desabamento de um templo hindu na capital Shimla. Já no estado vizinho, Uttarakhand, há pelo menos oito mortes.

"Nunca tivemos chuvas com essa intensidade", lamentou Sukhu, afirmando que o número de mortos pode aumentar, "já que há pelo menos 20 pessoas sob os escombros".

"A administração local está trabalhando com diligência para socorrer as pessoas que ainda podem estar presas", acrescentou.

Nas áreas mais afetadas pelas chuvas, estradas e redes elétricas foram danificadas e milhares de pessoas tiveram que ser deslocadas. O incidente também gerou impactou a ferroviária.

Embora inundações e deslizamentos de terra sejam frequentes durante a temporada de monções na Índia, os cientistas afirmam que as mudanças climáticas aumentam sua frequência e gravidade.

As monções são responsáveis por quase 80% das chuvas anuais no sul da Ásia e são vitais para a agricultura e o sustento de milhões de pessoas, mas também provocam muita destruição.

Veja também

Indígenas Indígenas percorrem ministérios em busca de soluções para comunidades