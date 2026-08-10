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Mundo Sobe para 6.301 número de mortos por terremotos na Venezuela Até o momento, o governo não divulgou um número oficial de desaparecidos

O número de mortos pelos terremotos de 24 de junho na Venezuela subiu para 6.301, enquanto familiares continuam procurando desaparecidos entre os escombros de prédios que desabaram, segundo um balanço divulgado nesta segunda-feira (10) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Até o momento, o governo não divulgou um número oficial de desaparecidos após os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5, que provocaram o colapso de cerca de 190 edifícios, a maioria deles no estado costeiro de La Guaira, a cerca de 40 km de Caracas.

Muitos venezuelanos reviveram cenas dos terremotos que atingiram o país caribenho após um sismo de magnitude 7,4 com epicentro na Colômbia ser sentido nesta segunda-feira em várias regiões. O tremor deixou ao menos 111 mortos e dezenas de feridos.

O balanço anterior divulgado pelas autoridades venezuelanas em 3 de agosto registrava 6.125 mortes. Segundo declarações do governador de La Guaira, José Alejandro Terán, à imprensa local, havia cerca de 1.400 desaparecidos há pouco mais de uma semana.

Além das edificações que desabaram completamente, outras 9.567 foram classificadas pelas autoridades como de "alto risco". O número de moradias com uso restrito chega a 12.411. Por isso, muitas das famílias que viviam nesses imóveis estão em abrigos temporários ou passaram a morar com parentes e amigos.

Quase 24 mil desabrigados vivem atualmente em acampamentos em Caracas e no estado de La Guaira, um popular destino turístico cuja atividade econômica ligada ao turismo praticamente desapareceu após os terremotos.

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