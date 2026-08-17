A- A+

VENEZUELA Sobe para 6.438 número de mortos pelos terremotos de junho na Venezuela As autoridades registaram mais 137 mortes

A Venezuela registra 6.438 mortes em decorrência dos dois terremotos de junho, enquanto continua a busca por cadáveres entre os escombros e a demolição de edifícios afetados, segundo o balanço semanal publicado nesta segunda-feira (17) pelo chefe do Parlamento, Jorge Rodríguez.



As autoridades registaram mais 137 mortes em relação aos 6.301 mortos contabilizados no balanço anterior.

Os terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 devastaram o norte da Venezuela em 24 de junho, principalmente o estado costeiro de La Guaira, onde pelo menos 190 edifícios desabaram.

Quase dois meses após a tragédia, voluntários e familiares continuam na busca por corpos entre os escombros.

Os cadáveres ainda não recuperados constam como desaparecidos, mas, até o momento, o governo não divulgou um número de pessoas que ainda não foram localizadas.

De acordo com o balanço, das quase 60 mil moradias afetadas pelos tremores, cerca de 24.429 estão inabitáveis.

Enquanto isso, milhares de desabrigados vivem em acampamentos temporários, muitos deles em condições precárias.

Chuvas torrenciais registradas na madrugada de domingo destruíram as barracas ocupadas pelos desabrigados em alguns desses acampamentos em Caracas.

O governo interino de Delcy Rodríguez prometeu moradias para os desabrigados. Até agora, foram entregues 335 casas, das 4 mil prometidas até o fim do ano.

Veja também