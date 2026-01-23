Sex, 23 de Janeiro

Sobe para 67 o número de mortos de incêndio em shopping no Paquistão

Familiares dos desaparecidos criticaram a lentidão das operações de resgate

Sobe para 67 o número de mortos de incêndio em shopping no Paquistão - Foto: Asif Hassan / AFP

Pelo menos 67 pessoas morreram no incêndio que consumiu um shopping em 17 de janeiro na maior cidade do Paquistão, segundo um novo balanço divulgado nesta sexta-feira (23) por um porta-voz do governo local.

Os investigadores ainda não determinaram a causa do incêndio, seis dias após as chamas destruírem o prédio de três andares Gul Plaza, em Karachi.

"As autópsias de 67 corpos foram concluídas", disse o porta-voz, que preferiu permanecer anônimo.

"As identidades de oito pessoas também foram confirmadas por meio de análise de DNA", acrescentou.

Os familiares dos desaparecidos criticaram a lentidão das operações de resgate, e mais de 50 deles forneceram amostras de DNA na esperança de encontrar seus entes queridos.

Incêndios são comuns nos mercados e fábricas de Karachi, uma megalópole com mais de 20 milhões de habitantes conhecida por sua infraestrutura precária.

No entanto, um incêndio dessa magnitude é incomum, e o governo provincial já estava tomando medidas para garantir que os procedimentos de segurança contra incêndio fossem seguidos em shoppings e mercados, disse o porta-voz.

