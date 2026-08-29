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Tragédia Sobe para 675 o número provisório de mortos por avalanche no Nepal Quase 3.000 pessoas estão desaparecidas nos dois países, pelo menos 2.426 delas no Nepal

O número oficial e provisório de mortos no Nepal devido à avalanche de quarta-feira subiu para 675, de acordo com uma nova contagem divulgada neste sábado (29) pela autoridade de gestão de desastres.

O número anterior de mortos no lado nepalês era de 633. Na vizinha China, as autoridades relataram sete mortes até o momento na região do Tibete, elevando o total de ambos os países para 682.

Quase 3.000 pessoas estão desaparecidas nos dois países, pelo menos 2.426 delas no Nepal.

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