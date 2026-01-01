A- A+

AMÉRICA DO SUL Sobe para 7 o número de mortos em ataque armado no Equador O crime ocorreu três dias depois de outro massacre no qual morreram seis pessoas, incluindo uma bebê

Sete pessoas morreram e dez ficaram feridas na véspera de Ano Novo durante um ataque armado na cidade portuária de Manta, no sudoeste do Equador, informou a polícia nesta quinta-feira (1º).

O crime ocorreu três dias depois de outro massacre no qual morreram seis pessoas, incluindo uma bebê. As duas chacinas foram registradas na província de Manabí, onde foi declarado na quarta-feira, junto com outras oito províncias, o estado de exceção pelo aumento de homicídios.

A imprensa local reportou que o ataque de quarta-feira ocorreu por volta das 23h (1h desta quinta-feira em Brasília) quando um grupo de pessoas comemorava a passagem de ano na área externa de uma residência.

O coronel Carlos Rivadeneira, chefe de polícia de Manta, disse a jornalistas que morreram sete pessoas no total, incluindo uma criança. Dez pessoas ficaram feridas.

"No local [do ataque] morreram dois, e cinco nos hospitais", detalhou Rivadeneira. Em princípio, a polícia havia reportado seis mortes.

Os agentes suspeitam que o ataque foi resultado de uma "luta por território entre delinquentes", acrescentou o chefe de polícia de Manta, embora o relatório policial mostre que os falecidos não tinham antecedentes criminais.

Após o ataque, os pistoleiros deixaram "panfletos ameaçadores, o que nos dá a entender que se trata de uma gangue rival", acrescentou Rivadeneira.

O Equador mantém una guerra contra gangues do tráfico de drogas com conexões com cartéis internacionais, que, em sua disputa pelo poder, o transformaram no país mais violento da América Latina.

O país sul-americano fecha 2025 com um novo recorde de homicídios. Entre janeiro e novembro deste ano, mais de 8.300 pessoas foram assassinadas, segundo dados do Ministério do Interior.

Essa cifra supera o número de mortes violentas registradas em 2023, quando o país alcançou o recorde de 47 homicídios para cada 100.000 habitantes.

O Observatório do Crime Organizado estima que a taxa de 2025 será de 52 mortes violentas para cada 100.000 habitantes.

