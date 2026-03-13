mortes

Sobe para 773 o número de mortos no Líbano por ataques israelenses

O número de mortos divulgado pelas autoridades no dia anterior foi de 687

Fumaça sobe do local de um ataque nos arredores de Tel Aviv Fumaça sobe do local de um ataque nos arredores de Tel Aviv  - Foto: Ilia Yefimovich / AFP

O número de mortos em decorrência dos ataques israelenses ao Líbano subiu para 773, incluindo 103 crianças, e o número de feridos chegou a 1.933 desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2 de março, informou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (13).

O número de mortos divulgado pelas autoridades no dia anterior foi de 687.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lançou nesta sexta-feira um apelo por 325 milhões de dólares (1,7 bilhão de reais) em ajuda humanitária para apoiar o Líbano na crise de deslocados causada pela guerra.

