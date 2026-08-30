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TRAGÉDIA

Sobe para 781 o número mortos após tragédia no Nepal, com 2.502 desaparecidos

Na China, a mídia estatal noticiou 16 mortes e 546 desaparecidos, elevando o número total de vítimas do desastre para 797

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Sobe para 781 o número mortos após tragédia no Nepal, com 2.502 desaparecidosSobe para 781 o número mortos após tragédia no Nepal, com 2.502 desaparecidos - Foto: Prakash Mathema/AFP

O número provisório de mortos pelas devastadoras inundações que atingiram a fronteira entre o Nepal e a China na quarta-feira subiu para 781, com 2.502 pessoas ainda desaparecidas, anunciou neste domingo (30) a autoridade de gestão de emergências do Nepal.

Na China, a mídia estatal noticiou 16 mortes e 546 desaparecidos, elevando o número total de vítimas do desastre para 797, com 3.048 pessoas desaparecidas.

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