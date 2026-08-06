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Mundo Sobe para 80 o número de mortos que tentavam chegar a do Marrocos ao enclave espanhol de Ceuta A Guarda Civil criou "um escritório dedicado às pessoas desaparecidas" para que familiares possam registrar ocorrências e fornecer amostras biológicas com vistas a uma eventual identificação

O número de mortos na tentativa de chegar do Marrocos ao enclave espanhol de Ceuta na semana passada subiu para 80, anunciou nesta quinta-feira (6) uma comissão espanhola de especialistas forenses.

Um balanço anterior das autoridades espanholas apontava 78 migrantes mortos, a maioria por afogamento no Mediterrâneo.

A comissão, formada por médicos legistas e especialistas da Guarda Civil, informou em comunicado que as autoridades de Ceuta recuperaram ao todo 82 corpos no mar.

No entanto, dois deles haviam sido encontrados em 29 de julho e nas primeiras horas de 30 de julho, antes da chegada em massa de migrantes ao enclave. Assim, o total de vítimas relacionadas ao episódio é de 80 mortos, após a recuperação de mais dois corpos nesta quinta-feira.

"Os médicos legistas realizaram um total de 80 autópsias, das quais quatro permitiram identificar as vítimas", afirmou a comissão.

A Guarda Civil criou "um escritório dedicado às pessoas desaparecidas" para que familiares possam registrar ocorrências e fornecer amostras biológicas com vistas a uma eventual identificação.

Segundo as autoridades espanholas, 70 mil dos 72 mil migrantes que entraram em Ceuta já retornaram ao Marrocos.

Na semana passada, imagens dos migrantes que chegaram ao enclave a pé ou a nado circularam pelo mundo e provocaram fortes tensões dentro da União Europeia.

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