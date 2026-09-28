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tragédia Sobe para 81 o número de mortos por inundações no norte da Índia O grande volume de água causou danos a mais de 2.200 residências e atingiu 81 hectares de terras agrícolas

O número de mortos em decorrência das inundações causadas por chuvas torrenciais no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, desde a noite de sexta-feira (25), subiu para pelo menos 81, anunciou nesta segunda-feira (28) a agência governamental de gestão de desastres.

Uttar Pradesh, um estado com mais de 240 milhões de habitantes, sofre frequentemente com chuvas e tempestades durante a temporada anual de monções, de junho a setembro.

As autoridades locais registraram 45,1 milímetros de chuva no domingo, em comparação com uma média de 1,8 mm em condições normais, e em 74 dos 75 distritos do estado o volume de precipitação ficou 60% acima da média.

Além disso, as inundações causaram danos a mais de 2.200 residências e atingiram 81 hectares de terras agrícolas.

Nos últimos anos, serviços especializados da Índia têm alertado para o aumento de fenômenos meteorológicos extremos, especialmente tempestades violentas e raios, algo que especialistas atribuem à elevação das temperaturas e às mudanças climáticas.

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